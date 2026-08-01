El receptor de los 49ers de San Francisco, Ricky Pearsall, se someterá a una cirugía en la rodilla derecha que pondrá fin a su temporada, en el más reciente contratiempo para la selección de primera ronda de 2024.

El gerente general John Lynch anunció el sábado la decisión de que Pearsall se someta a una operación para reparar el ligamento cruzado posterior. El jugador se lesionó la rodilla la temporada pasada y regresó para jugar hacia el final de la campaña. Pero fue apartado tras dos prácticas en el campamento de entrenamiento debido a una inflamación en la rodilla.

Los Niners informaron que el ex All-Pro Deebo Samuel regresó al equipo con un contrato de un año por un valor de hasta 7 millones de dólares para ocupar el lugar de Pearsall en el roster.

Pearsall ha mostrado destellos cuando está sano, pero le ha costado mantenerse en el campo desde que lo eligieron con la 31ra elección global en 2024. Se perdió la mayor parte del campamento de entrenamiento como novato por una lesión en el hombro y luego recibió un disparo en un intento de robo justo antes del inicio de esa temporada. Pearsall regresó y sumó 31 recepciones para 400 yardas y tres touchdowns en 11 partidos.

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Pearsall se vio limitado a inicios del verano pasado por una lesión en el tendón de la corva, pero arrancó la temporada con fuerza al registrar 20 recepciones para 327 yardas en sus primeros cuatro juegos antes de caer por una lesión de rodilla en la Semana 4.

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Se perdió los siguientes seis partidos y tuvo apenas cinco recepciones para 20 yardas en sus primeros tres juegos de regreso. Luego Pearsall logró seis recepciones para 96 yardas en el partido siguiente contra Tennessee antes de resentirse de la lesión de rodilla. Se perdió dos de los últimos tres juegos de la temporada regular y el duelo inaugural de playoffs, antes de pasar inadvertido en una derrota en la ronda divisional ante Seattle.

Pearsall suma 67 recepciones para 928 yardas y tres touchdowns en 20 partidos a lo largo de dos temporadas. La falta de tiempo de juego hace poco probable que el equipo ejerza su opción de quinto año para 2028 la próxima primavera.

Los 49ers reforzaron el grupo de receptores al firmar en marzo al agente libre Mike Evans y seleccionar a De’Zhaun Stribling en la segunda ronda en abril. Ahora también están trayendo de vuelta a Samuel después de que pasó la temporada pasada en Washington.

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“Cuando el balón está en las manos de Deebo, hay muchas cosas especiales que puede hacer. Así que encuentras tantas maneras diferentes como sea posible de poner el balón en sus manos para que pueda impactar el juego de una manera especial”, comentó el viernes el entrenador interino Chris Foerster. “Vamos a analizar eso, obviamente, todas las formas que podamos para involucrarlo en el plan de juego”.

Samuel pasó sus primeras seis temporadas con los 49ers después de ser seleccionado en la segunda ronda en 2019, ayudando al equipo a llegar dos veces al Super Bowl y ganándose honores All-Pro en 2021, cuando acumuló mil 770 yardas desde la línea de golpeo y 14 touchdowns.

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In order to make room on the roster, the team placed WR Ricky Pearsall on the Injured Reserve List.



📰: https://t.co/cjbjyKvpOZ pic.twitter.com/rPuNcf1SOI — San Francisco 49ers (@49ers) August 1, 2026

Samuel fue traspasado a Washington en 2025 a cambio de una selección de quinta ronda del draft y tuvo 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns con los Commanders la temporada pasada. Se convirtió en agente libre en marzo y ahora se unirá a los Niners para aportar refuerzos con Pearsall fuera.

Samuel tiene 406 recepciones para 5.519 yardas y 27 touchdowns en su carrera y ha sido uno de los jugadores más dinámicos después de la recepción en la NFL. Su promedio de 8,7 yardas después de la recepción en atrapadas ocupa el primer lugar entre todos los receptores con al menos 100 recepciones desde 2019. También ha corrido para 1.218 yardas y 21 touchdowns en 97 partidos.

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