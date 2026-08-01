Ser campeón del mundo es el sueño de todo futbolista. Tener en sus manos el trofeo más preciado de todos es una obsesión por la que las grandes figuras encuentran propósito en sus carreras. Sin embargo, uno de los futbolistas que logró esta hazaña decidió subastar la réplica del trofeo que se le entrega a cada campeón.

Cuando un país se consagra campeón del mundo, la FIFA le entrega el trofeo original tan sólo unos minutos para que cada jugador lo toque con sus propias manos; sin embargo, después le entrega a la Federación campeona una réplica del trofeo. Más tarde, cada futbolista de la selección ganadora recibe otra réplica de la Copa para que la tengan en sus hogares o museos personales.

Lee también La Concacaf celebra la retirada de FIFA en su proyecto para comercializar Copa del Mundo

En las últimas horas trascendió que Benjamin Mendy, campeón del mundo con Francia en 2018, vendió en una subasta la réplica del trofeo que le entregaron tras vencer a Croacia en Rusia.

Dicha venta se hizo a través de Goldin, una casa especializada en artículos de colección deportiva, y la oferta ganadora fue de 62 mil 200 dólares, aproximadamente 54 mil euros, es decir, un millón 79 mil 14 pesos mexicanos.

Como suele suceder en esta clase de subastas, se llevó a cabo un proceso de autenticidad para garantizar que el comprador no sea estafado. Un documento firmado por Mendy fue entregado junto a la Copa.

[Publicidad]

Lee también UEFA dice que perdió la confianza en Infantino tras fracaso del plan de capital privado para Mundial