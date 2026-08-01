El plan de Gianni Infantino de crear la filial llamada FIFA Forward Enterprise y vender el 20 por ciento de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados no sólo fracasó, sino que puso su continuidad al frente del máximo órgano rector del futbol en riesgo.

Infantino tenía al fondo estadounidense Thrive Capital, liderado por Joshua Kushner (yerno de Donald Trump) como principal inversor; sin embargo, confederaciones como la UEFA, CONCACAF y la AFC alzaron la voz en contra de este proyecto y amenazaron con boicotear los próximos torneos internacionales.

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Infantino pasó de “plantear un sueño” a vivir una pesadilla, ya que se vio forzado a echar para atrás sus planes y para colmo, se filtró el sueldo que recibiría si se hubiera aprobado el proyecto.

De acuerdo con información del periodista Martyn Ziegler, de ‘The Times’, Infantino iba a recibir 30 millones de dólares de salario, una cifra equivalente a los 520 millones 425 mil pesos mexicanos.

Este sábado la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol​ le dio otro golpe al actual presidente de la FIFA. Publicó un comunicado en el que aseguran que “la actual dirigencia de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del futbol”, y de cara a las próximas elecciones, en marzo del 2027 en Rabat, Marruecos, Infantino parece tener las horas contadas al frente de la institución.

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