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Comitán, Chis. - Comerciantes, familiares, amigos e integrantes de organizaciones feministas participaron en una marcha para pedir justicia para Cecilia Viviana López, de 22 años de edad, que el 22 de julio fue atacada a balazos por dos hombres que llegaron a su local comercial, en la Central de Abastos de esta localidad, donde se dedicaba a la venta de pollo.
Originaria de la comunidad Los Riegos, de este municipio, el 22 de julio, alrededor de las 17:00 horas, dos hombres que se movían en una motocicleta arribaron al local comercial del mercado, para dispararle con sus armas de fuego a Daniel López, de 30 años de edad, pero la agredida fue Cecilia Viviana, que recibió dos disparos de arma de fuego.
Los hombres huyeron inmediatamente del lugar, mientras llegaron cuerpos de socorro para brindarle los servicios prehospitalarios a Cecilia Viviana, que fue trasladada al hospital regional, pero el domingo 26 de julio perdió la vida, debido a la gravedad de las lesiones que le provocaron en el cuerpo los seis disparos de arma de fuego.
Alrededor del mercado, los comerciantes han colocado lonas para pedir justicia para Ceci. “Exigimos una investigación transparente y sin impunidad”. “Seguridad y paz en nuestro centro de trabajo”. “No más violencia”. “No más impunidad”.
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Este sábado que dio inicio la feria de Comitán, que reúne a funcionarios del gobierno del estado, familiares, comerciantes, conocidos y colectivas feministas, participaron en la marcha para pedir justicia para Cecilia, que partió de la colonia Miguel Alemán y, después de recorrer más de tres kilómetros, culminaron en el parque central.
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Los conocidos, comerciantes, familiares e integrantes de las colectivas feministas llevaban pancartas donde pedían justicia para Viviana. “Queremos justicia para Viviana”. “Que su voz no sea silenciada”. “Justicia para Ceci”. “Que esta muerte no quede impune”, eran algunas de las pancartas que se pudieron leer en la marcha.
Los manifestantes se detuvieron unos minutos frente a la Fiscalía de Distrito, para pedir al Fiscal General de Chiapas que investigue el asesinato de Viviana. “Fiscal General, queremos justicia para Cecilia Viviana”. En los muros del edificio, los comerciantes, familiares e integrantes de las colectivas pegaron cartulinas donde demandan justicia para la comerciante asesinada.
Ningún funcionario del gobierno del estado o de la Fiscalía se acercó a los manifestantes para atender su petición.
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Por este homicidio, no hay ningún detenido.
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JACL/cr
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