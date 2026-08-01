La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tabasco, ejecutó cateo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, en dos inmuebles ubicados en la localidad de El Triunfo, municipio de Balancán.

Se informó que el agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), en coordinación con personal policial y pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevó a cabo las diligencias correspondientes en los inmuebles señalados.

En un comunicado se detalla que en una primera acción, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron una estación clandestina con apariencia de despachadora de gas L.P.; un tanque de almacenamiento con capacidad de cinco mil litros, cargado al 40 por ciento de su capacidad con un líquido con olor característico al hidrocarburo, lo que representa aproximadamente dos mil litros; una bomba despachadora y dos terminales para cobro con tarjeta.

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Y en una segunda acción, se aseguró una estación clandestina con apariencia de despachadora de gas L.P.; un tanque de almacenamiento con capacidad de cinco mil litros, cargado al 40 por ciento de su capacidad con un líquido con olor característico al hidrocarburo, equivalente a aproximadamente mil 500 litros; un tanque vacío con capacidad de tres mil litros y una bomba despachadora.

Para la ejecución de las diligencias se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral.

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Los inmuebles, la persona detenida, el hidrocarburo y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por un delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, hasta resolver conforme a derecho corresponda.

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