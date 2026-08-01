El Departamento estadounidense de Estado elevó su alerta de viajes para Ceuta tras el caos migratorio de los últimos días. Añadió que "la masiva e incontrolada llegada de migrantes desde Marruecos a Ceuta puede llevar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas. España ha desplegado al ejército español, la Policía Nacional española y la Guardia Civil como resultado de esta grave situación".

Añadió que "los estadounidenses deben reconsiderar viajar a la zona dada los riesgos que representan para su seguridad y protección".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la reacción de algunos líderes de la Unión Europea (UE) ante los hechos en Ceuta, al afirmar que los llamados a suspender a España de la zona Schengen sin fronteras de la UE estaban impulsados "por prejuicios, desinformación, ignorancia o intereses políticos”.

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A pesar de la crisis de Ceuta, España en los últimos años ha tenido menos migrantes ilegales que sus vecinos mediterráneos Italia y Grecia.

Países de la UE exigen respuestas

Otros países de la Unión Europea pidieron conversaciones urgentes y una respuesta coordinada a la situación en Ceuta.

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“No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas para crear la percepción de que es posible la entrada ilegal en la Unión Europea. Que la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”, indicaba una carta a altos funcionarios de la UE, difundida el sábado por la oficina de la primera ministra danesa. “Esa percepción alentará nuevos intentos, socavará la confianza en nuestra política migratoria común y tendrá repercusiones para todos los Estados miembros”.

Los mandatarios de Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, la República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia firmaron la carta en que pedían a la actual presidencia irlandesa de la UE que convoque una videoconferencia de ministros del Interior.

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