Los fenómenos astronómicos volverán a captar la atención de millones de personas durante agosto, cuando nuestro satélite natural protagonice un eclipse parcial que permitirá observar un tono rojizo, un evento conocido como Luna de Sangre.

Aunque en esta ocasión solo una parte de la Luna ingresará en la umbra, es decir, la sombra más oscura proyectada por la Tierra, el evento promete convertirse en uno de los espectáculos celestes más llamativos de este año.

El eclipse será visible desde gran parte del continente americano, incluyendo México. De acuerdo con la NASA, el eclipse lunar parcial ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026.

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Luna parcialmente eclipsada. Foto: Especial

Además, este eclipse parcial será especialmente profundo, ya que alrededor del 93.9 % del disco lunar quedará cubierto por la sombra terrestre, lo que favorecerá la aparición de tonalidades rojizas en gran parte de su superficie.

¿Por qué la Luna se volverá roja?

El color rojizo no significa que la Luna cambie de tonalidad por sí sola. De acuerdo con el portal especializado Star Wak, este efecto ocurre porque, durante un eclipse, la atmósfera terrestre desvía y filtra la luz del Sol.

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Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz rojiza logra atravesar la atmósfera e iluminar la superficie lunar. Este fenómeno físico es responsable del color de los amaneceres y atardeceres.

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Foto: Generada con IA

¿Se podrá observar desde cualquier parte de México?

Sí. El eclipse lunar parcial será visible desde todo el territorio mexicano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y el cielo permanezca despejado durante la noche del jueves 27 de agosto.

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No hay estados excluidos del fenómeno, por lo que podrá apreciarse tanto en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, Chihuahua, Cancún, Acapulco y La Paz, entre muchas otras.

Lo único que variará entre una región y otra será la hora local en la que ocurra cada fase del eclipse, debido a los diferentes husos horarios del país, así como la presencia de nubosidad, que podría dificultar la observación.

Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Para disfrutar mejor del espectáculo, especialistas recomiendan:

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Buscar un sitio con poca contaminación lumínica.

Procurar un horizonte despejado.

Utilizar binoculares o un telescopio para apreciar con mayor detalle los cambios en la superficie lunar, aunque no son indispensables.

o un para apreciar con mayor detalle los cambios en la superficie lunar, aunque no son indispensables. Consultar el pronóstico del tiempo antes del evento.

En esta ocasión, al tratarse de un eclipse parcial, el color rojo podría apreciarse en gran parte del disco lunar, aunque no con la intensidad característica de un eclipse total, cuando la Luna queda completamente inmersa en la sombra terrestre.

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