El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminó este sábado para celebrar el cumpleaños del fallecido cantante, guitarrista y compositor estadounidense Jerry García, que nació en California en 1942.

El Empire iluminará su famosa torre con luces teñidas con la técnica tie-dye en el día en que el famoso músico hubiese cumplido 84 años, según indicó en un comunicado.

"Fue un querido músico estadounidense, conocido principalmente por ser el miembro fundador, principal compositor, guitarrista principal y vocalista de la banda de rock Grateful Dead, que alcanzó la fama durante la contracultura de la década de 1960", destacó.

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Recordó que ha colaborado con la banda de rock Dead & Company -en la que participan exmiembros de Grateful Dead- a lo largo de los años, ofreciendo espectáculos de luces sincronizados con la música.

El 24 de junio de 2017, el Empire State Building se sincronizó con la interpretación en vivo de 'Touch of Gray' durante el concierto de Dead & Company en el Citi Field de Nueva York.

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García se mantuvo con los 'Grateful Dead' hasta su muerte el 9 de agosto de 1995 a los 53 años debido a un infarto, pero, a su vez mantuvo proyectos paralelos como la 'Jerry García Band', 'Saunders-García' con su amigo Merl Sanders, 'Legion of Mary' y 'New Riders of the Purple Sage' y también lanzó álbumes como solista.

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