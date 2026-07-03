Durante los días previos a su boda, el color azul había estado presente en la estética de Taylor Swift. Ahora, el Empire State Building, uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York, también se suma a la celebración dedicada a la cantante y al jugador de la NFL Travis Kelce.

Mediante su página oficial y redes sociales, el edificio anunció que este 3 de julio se iluminará en un tono azul claro. En Instagram, incluso acompañó la publicación con la frase “su algo azul”, junto a un video que muestra cómo lucirá el rascacielos.

Desde 2012, el emblemático edificio cuenta con un sistema de iluminación LED capaz de proyectar más de 16 millones de colores, utilizado frecuentemente para celebraciones y eventos especiales.

Lee también Arrancan en Nueva York las celebraciones de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; Stevie Nicks entre las posibles invitadas musicales

Nueva York, además de ser una ciudad estrechamente vinculada a la intérprete de “Cruel Summer”, también será el escenario de su boda, que reunirá a alrededor de mil invitados en el Madison Square Garden, según reportes internacionales.

Foto: Empire State Building.

A la fiesta, que aún genera dudas entre la prensa, han comenzado a llegar diversas celebridades, entre ellas Camila Cabello, Hugh Grant, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Dakota Johnson y Ed Sheeran, así como jugadores de la NFL cercanos a Kelce como Kareem Hunt y Cooper Kupp.

[Publicidad]

La celebración principal en el Madison iniciaría alrededor de las 17:00 horas y se extendería hasta la madrugada del día siguiente. Este evento corresponde a la gran recepción, luego de una reunión previa realizada ayer con invitados más cercanos.

Lee también Bradley Cooper, Gigi Hadid y la publicista de Taylor Swift llegan al Madison Square Garden, donde se reporta el enlace de la cantante

¿Por qué el color azul en el Empire State Building?

Se trataría de una de las tradiciones más conocidas que una novia debe seguir: “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”, cuyo origen proviene de un dicho de Lancashire, Inglaterra, de acuerdo con Bazaar.

[Publicidad]

Se creía que portar estos elementos ahuyentaba el mal de ojo y las malas energías que pudieran afectar al matrimonio, además de atraer la buena suerte.

“Algo nuevo” simboliza el comienzo del matrimonio y puede representarse con el vestido, los zapatos o accesorios nuevos; “algo prestado” hace referencia a pedir un objeto a un amigo o familiar felizmente casado como símbolo de buena fortuna en la relación; mientras que “algo azul” está asociado tradicionalmente con la fidelidad y la protección dentro del matrimonio.

Lee también Antes de su boda con Travis Kelce, Taylor Swift deja su departamento en Nueva York y visita a Gigi Hadid

[Publicidad]

Más allá de su significado tradicional, Taylor Swift también mantiene una relación especial con el Empire State Building. En 2014, la cantante presentó su álbum “1989” con una proyección desde lo alto del edificio, transmitida por ABC, donde además interpretó “Welcome to New York”, en un espectáculo de luces que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la cultura pop en la ciudad.