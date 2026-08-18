Arantza Ruiz salió de “La casa de los famosos México” en medio de fuertes críticas por su distanciamiento de Flor Vigna, con quien había formado una amistad durante los primeros días del reality.

La actriz fue señalada por "darle la espalda" a la argentina y, tras su eliminación, incluso reconoció que no estaría interesada en retomar el vínculo que construyeron dentro de la casa.

Sin embargo, ahora que ha podido ver las cosas desde fuera, Arantza habló de un tema del que no tenía conocimiento, el cuadro de depresión que enfrenta Vigna y que ella misma destapó durante la última gala.

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La también gamer reconoció que no sólo no sabía del estado emocional de su compañera; sino que no contaba con las herramientas necesarias para ayudarla.

“Yo no sé lo que es tener una depresión clínica, no sé lo que es estar en un reality con eso. No tenía las herramientas para sostener a una persona que lo tenía”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Asimismo, explicó que a la distancia, ya tuvo la oportunidad de analizar lo ocurrido y lamenta muchas de las cosas que dijo por enojo.

"Me conozco enojada, no quería llegar a decir cosas que dije y que me arrepiento muchísimo”, agregó.

¿Qué pasó entre Flor y Arantza?

El conflicto inició tras la nominación de Arantza y algunos conflictos que Flor a tuvo con varios participantes; y es que la mexicana decidió tomar distancia de la argentina, lo que ésta interpretó como una traición.

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Vigna intentó acercarse a Ruiz para aclarar la situación, pero la negativa que recibió la hizo sospechar que la estaban cambiando para ganar más votos.

“Con Flor, creo que fue un malentendido. Cuando salí y escuché eso de que ‘fuiste por votos con los populares’, me quedé muy confundida”, explicó.

Además de los malentendidos, la joven detalló que ninguna de las dos supo comunicarse, lo que complicó todo todavía más.

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“Durante las tres o cuatro veces que nos intentamos acercar a hablar para resolver el tema, no nos entendimos”, finalizó.

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