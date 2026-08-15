Flor Vigna podría ser la habitante que salga de "La casa de los famosos" este domingo, eso sería algo que pondría de buenas a la actriz Cynthia Klitbo, quien confesó que la argentina le cae mal porque no hace quehacer y es cochina.

Aunque Klitbo ya limó las asperezas con Flor durante la fiesta del viernes, previo a ese momento le dijo a varios habitantes de la casa que estaba acabando con su paciencia, y que no la aguantaba porque era cochina y floja.

Previo a estas confesiones, Cynthia se molestó con Flor porque en el juego por el presupuesto, Vigna sugirió que jugara otro habitante y no Klitbo, lo que ocasionó la furia de la villana de telenovelas.

Incluso Cynthia, quien tiene una larga trayectoria como actriz, confesó que si Flor se quedaba y no era la expulsada, seguiría votando en contra de ella.

Flor Vigna es el nombre artístico de Florencia Giannina Vigna, actriz, bailarina, cantante, boxeadora y personalidad de televisión argentina que ha construido una carrera marcada por los retos físicos y su capacidad para incursionar en distintas áreas del entretenimiento.

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Vigna tiene 32 años, su popularidad comenzó a crecer en 2014, cuando participó en el reality "Combate", donde consiguió convertirse en tricampeona y capitana.

Florencia Giannina Vigna, conocida como Flor Vigna, es una actriz, bailarina, cantante y personalidad de la televisión argentina de 32 años.

Su trayectoria en los realities continuó con "Bailando por un Sueño", donde se consagró ganadora de las ediciones de 2016 y 2017, Vigna también es actriz y cantante, en 2021 comenzó formalmente su carrera como cantante solista con el lanzamiento de "Uy!", una canción de pop urbano que marcó el inicio de otra faceta profesional.

La argentina participó en espectáculos de boxeo de exhibición y ganó la velada de influencers "Párense de manos" en su país. Posteriormente llegó a México para competir en "Supernova 2026", donde enfrentó a la mexicana Alana Flores y consiguió la victoria.

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Fue la octava habitante confirmada de "La casa de los famosos México", donde ha tenido días complicados, sobre todo con Klitbo, quien en redes ha dividido opiniones por los fuertes comentarios hacia Flor, quien tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, frente a los 973 mil que suma la actriz mexicana.

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