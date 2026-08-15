Espectáculos | 15-08-26 | 17:35 | Actualizada | 15-08-26 | 17:38 |

cumple 65 años, pero Peter Parker todavía tiene mucho que contar. El héroe arácnido sigue encontrando nuevas historias para conquistar a nuevas generaciones, y así lo demostró , evento organizado por Disney en el que se presentan sus próximos proyectos cinematográficos y se comparten actualizaciones de sus franquicias.

Durante un panel de celebración realizado este sábado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, además del escritor Jeff Trammell y Jacob Batalon, quien interpreta a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker en el Universo Cinematográfico desde “Spider-Man: Homecoming” (2017), reflexionaron sobre la popularidad del personaje.

“Estamos dispuestos a seguir la historia donde sea. Creo que todos trabajamos con gente increíble que crea cosas maravillosas”, dijo Batalon.

Lee también

Aunque Tom Holland no estuvo presente, sí envió un mensaje a los fans a través de un video, en el que expresó que interpretar al superhéroe es un sueño para él.

“Ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera”, afirmó el actor.

[Publicidad]

El panel también se realizó después del éxito de la nueva película, "Spider-Man: Brand New Day", que ha superado los 700 millones de dólares en Estados Unidos, y llega en un momento especial para Holland, quien recientemente llegó al altar con su coprotagonista de la saga, .

Lee también

Las revelaciones

Entre los anuncios realizados durante el panel se encuentra el cómic “The Amazing Spider-Man #1000”, que llegará en septiembre con nuevas historias y estará acompañado por entrevistas con Holland y Destin Daniel Cretton, director de “Spider-Man: Brand New Day”.

[Publicidad]

La nueva entrega también marcará el debut de Noah Hawley como guionista.

Lee también

Marvel además presentó un adelanto de la segunda temporada de “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, producción de Disney+ prevista para enero de 2027.

[Publicidad]

A esto se suma una séptima temporada de “Spidey and His Amazing Friends”, serie animada de televisión enfocada en el público infantil.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]