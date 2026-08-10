Nueva York.— Spider-Man: Brand New Day mantuvo su ritmo vertiginoso en los cines y recaudó 144.5 millones de dólares en Norteamérica en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas ayer, mientras que The Odyssey, de Christopher Nolan, alcanzó un nuevo máximo para el director.

El estreno de Sony-Marvel ha acumulado mil 670 millones de dólares en todo el mundo en apenas 10 días en cartelera, lo que lo coloca en camino de figurar entre los mayores taquillazos de la historia.

En el mercado nacional, ninguna película ha alcanzado un total más alto en menos tiempo. En los cines de Estados Unidos y Canadá, Brand New Day ha recaudado hasta ahora 655.1 millones de dólares. En el extranjero, ya superó los mil millones.

Brand New Day tardó solo siete días en convertirse en la película más taquillera del año, desplazando con facilidad a Toy Story 5 (mil 70 millones de dólares en todo el mundo).

Ninguna película de Sony había superado antes los 100 millones de dólares en su segundo fin de semana. Estuvo cerca de destronar el mejor segundo fin de semana registrado: The Force Awakens, con 149.2 millones de dólares en 2015.

The Odyssey también superó los mil millones de dólares.

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En su cuarto fin de semana, el estreno de Universal Pictures sumó 31.5 millones en el mercado nacional para llevar su total global a mil 100 millones.

La epopeya homérica de Nolan es la primera película del director en alcanzar ese umbral desde The Dark Knight Rises de 2012. Ahora se ubica como el mayor éxito de taquilla de Nolan, sin ajustar por inflación, al superar tanto a The Dark Knight Rises (mil 080 millones de dólares) como a The Dark Knight” de 2009 (mil millones).

Oppenheimer, de Nolan (975 millones), se quedó apenas por debajo de esa marca.

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