La industria automotriz mexicana arranca la segunda mitad del año con resultados mixtos: la producción permanece estancada, las exportaciones han disminuido, pero las ventas de autos alcanzaron un volumen récord, de acuerdo con un reporte de Scotiabank.

El banco considera que la industria automotriz mexicana aún no llega a un estado de recuperación estable y su evolución depende de tres factores: la demanda de vehículos en la Unión Americana, la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y la decisión de las armadoras de relocalizar producción de algunos modelos, como lo hizo Toyota con la camioneta Tacoma en Baja California.

En este contexto, México conserva ventajas a nivel regional como una plataforma de manufactura para la industria automotriz, pero enfrenta el reto de conservar su competitividad en una industria cada vez más expuesta a consideraciones comerciales, regulatorias y estratégicas en América del Norte.

“De cara al futuro, una de las principales amenazas para el sector automotriz de México sigue siendo la dinámica de la demanda externa, particularmente la proveniente de Estados Unidos”, señaló en su reporte.

De acuerdo con el área de análisis económico de Scotiabank, Estados Unidos representó 76% de los envíos de vehículos ligeros durante la primera mitad del año, por lo tanto, cualquier desaceleración en ese mercado, cambios en las preferencias de los consumidores o ajustes en los inventarios podrían repercutir directamente en las exportaciones de México.

Esta exposición implica también que la industria mexicana es altamente sensible a los cambios regulatorios, comerciales y políticos en dicho país.

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En este contexto, la revisión del T-MEC y la posibilidad de establecer reglas de origen más estrictas, requisitos de contenido regional o exigencias de trazabilidad en la cadena de suministro siguen siendo factores clave a monitorear.

“Estas negociaciones comerciales están directamente vinculadas a las decisiones sobre la ubicación de la producción, ya que los fabricantes de automóviles podrían buscar reducir su exposición a posibles costos comerciales o aumentar la flexibilidad de su producción dentro de Estados Unidos”, indicó.

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