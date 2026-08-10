Tecate, BC.— Un grupo de personas decidió participar en un proyecto monumental y vital para rescatar la evidencia de la vida que aún persiste en las inmediaciones del cerro Cuchumá, en Tecate, Baja California, donde casi 400 especies de flora y fauna están en riesgo debido a que, desde febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos dinamita el área, aunque se trata de una servidumbre ecológica considerada sagrada por el pueblo indígena Kumiai.

Son 35 personas, entre biólogos y profesionales de otras disciplinas, quienes trabajaron de manera voluntaria para resguardar la vida a través del conocimiento. Durante dos días de mayo recorrieron el área con cámaras de celulares y equipo especializado para registrar huellas, avistamientos, excretas y cualquier indicio de vida. Con este esfuerzo buscan preservar la memoria de las especies que habitan ese territorio.

“Es necesario saber qué existe para saber qué se va a perder”, asegura Daniela Ramírez Cuevas, bióloga y coordinadora del proyecto que documenta la biodiversidad de las faldas de la Montaña Sagrada del Kuchumaa, en la Servidumbre Ecológica administrada por Fundación La Puerta A.C. desde 2003 para garantizar la preservación del área natural e impedir actividades que modifiquen su esencia.

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Desde febrero, el gobierno de EU dinamita las inmediaciones del cerro Cuchumá como parte de la construcción del muro fronterizo; expertos alertan que esto provoca una modificación irreversible del hábitat. Foto: Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

En total identificaron 397 especies amenazadas en ese territorio, las cuales quedaron registradas en la plataforma iNaturalist, un documento digital vivo y de acceso público. Este registro forma parte del proyecto binacional BioBlitz de la Frontera 2026, liderado por NGen Investigadores del Desierto Sonorense, el Museo de Historia Natural de San Diego y Botanical Community Development Initiatives, con la participación de más de 40 organizaciones.

BioBlitz de la Frontera es un esfuerzo de ciencia ciudadana que busca registrar el mayor número posible de especies a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la página oficial del proyecto se explica que esta iniciativa se realiza de manera anual desde 2018.

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Para la bióloga Daniela Ramírez, quien coordinó los trabajos en las inmediaciones del cerro Cuchumá, documentar las especies este año adquirió una dimensión distinta debido a la intervención directa que enfrenta el ecosistema. Quienes participaron en el registro eran conscientes de que gran parte de la evidencia de vida encontrada podría no volver a observarse.

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Un grupo de 35 especialistas trabajaron de manera voluntaria para preservar la memoria de las especies que habitan el cerro Cuchumá. Foto: Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

“La intervención del ecosistema es un acto violento, es un atentado contra la vida. Me conmueve que no podamos transmitir eso (...), es algo holístico porque la afectación es completa; no son elementos echados al azar, todo está ahí por una razón que permite que la vida se geste y un cambio la pone en riesgo (...) Por eso se buscó hacer un ejercicio muy ciudadano para lograr empatizar, sensibilizar y concientizar”, señala a EL UNIVERSAL.

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La amenaza a este ecosistema es constante. Además del registro biológico, un grupo de especialistas elaboró el Expediente Integral para la Protección y Conservación del Cerro Cuchumá (Kuchumaa), publicado el 21 de mayo pasado, en el que documentan los impactos provocados por los trabajos que realiza el gobierno estadounidense. Aunque las obras se desarrollan en territorio de la Unión Americana, sus efectos alcanzan ambos lados de la frontera.

“La evidencia científica demuestra que la construcción de la barrera física entre California y Baja California representa una amenaza significativa para la biodiversidad y la integridad ecológica de la región. La barrera física no sólo fragmenta el hábitat, sino que también interrumpe procesos fundamentales como el flujo genético y la dispersión de especies”, se señala en el documento.

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Muchas de las especies de flora y fauna documentadas no volverán a ser observadas en la zona por las obras. Foto: Aimee Melo/ EL UNIVERSAL

El expediente advierte que las obras provocan una modificación irreversible del hábitat primario, la fragmentación de corredores biológicos transfronterizos, la ruptura de ciclos de vida, la alteración del sistema hidrológico y la degradación del suelo con un efecto acumulativo. Estos efectos, además, reducen la resiliencia ecosistémica, es decir, la capacidad de las especies para adaptarse y sobrevivir a los cambios ambientales.

“La evidencia revisada permite sostener la existencia de escenarios de inestabilidad de laderas, desprendimiento y movilización de bloques, alteración de escurrimientos y drenaje natural, susceptibilidad a inundaciones en corredores específicos, riesgo medio y alto de incendios forestales y exposición de la población civil a los efectos potenciales de las detonaciones. Estos riesgos no actúan de manera aislada, sino que pueden reforzarse entre sí y producir efectos acumulativos sobre el territorio”, alerta el documento.

Apenas el 28 de mayo pasado, en redes sociales se difundió una advertencia dirigida a los habitantes de las inmediaciones del rancho Harris, en la comunidad de Potrero, California, Estados Unidos, ubicada a unos 18 kilómetros del cerro Cuchumá. Un residente reportó el hallazgo de un puma atropellado sobre la carretera.

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Aunque el puma es una especie común en la región, no lo es su presencia en zonas urbanas o sobre vialidades. Se trata de un animal de hábitos nocturnos y solitarios que suele permanecer en áreas con poca presencia humana. Sin embargo, la fragmentación de su hábitat lo obliga a modificar sus rutas para buscar alimento y agua.

“Es lo que pasa cuando tienes el muro fronterizo, que estás cortando el corredor biológico, el paso natural de los animales, de las plantas, de los insectos. Un puma, por ejemplo, ¿por qué tendría que recorrer toda la montaña para bajar por acá? Porque aquí no vive, pues está bajando porque allá tiene el alimento, pero acá tiene el agua. Lo que ha pasado es que luego transitan hacia la zona urbana, se topan con las personas y mueren porque están buscando el agua, porque ya no pueden llegar a la que tenían”, lamenta Daniela Ramírez.

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