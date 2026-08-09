La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que continúa el proceso de asignación de citas para las y los aspirantes que deberán presentar el Examen de Control Presencial.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) detalló que, entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas de este domingo 9 de agosto, un total de 43 mil 619 aspirantes, equivalente al 74.3% del total, ya obtuvo una cita con fecha, sede y horario para realizar la evaluación.

Por primera vez, la UNAM determinó tres sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República.

En caso de dudas la UNAM pone a disposición de las y los aspirantes el siguiente correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov