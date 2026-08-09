Durante las últimas dos semanas, decenas de fans y curiosos han seguido el paso de Harry Styles por la Ciudad de México, donde el cantante ha sido visto en distintos puntos de la capital. Su visita también llevó a algunos seguidores a identificar el hotel donde se encuentra hospedado y permanecer en los alrededores con la esperanza de encontrárselo para obtener una firma o simplemente verlo a la distancia.

Los admiradores han conseguido fotografías y videos del intérprete de “Watermelon Sugar” mientras camina junto a su pareja, Zoë Kravitz, come tacos o regresa a su hotel después de salir a correr. Ante las críticas por permanecer afuera del inmueble, los fans consideran que su intención no es acosarlo, sino aprovechar la oportunidad de verlo de cerca.

“Creo yo que una persona famosa sabe que son consecuencias, pero es parte de. Y pues nosotras, como fans, digo, es una ilusión verlo cerca. Nosotras las Harries no lo acosamos, no lo perseguimos, no vamos corriendo atrás de él, le damos libertad”, explica Julia, una de las seguidoras que ha acudido al lugar.

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Para algunas fans, la presencia del cantante en México representa una oportunidad especial, sobre todo ante la posibilidad de que Styles deje el país después de concluir sus presentaciones.

“Es la última oportunidad que tenemos para verlo” y “Capaz y se emociona que la gente lo reciba”, expresan algunos de los seguidores que permanecen a las afueras del hotel.

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Fans viajan desde otros estados para ver a Harry Styles

La expectativa también ha llevado a seguidores de otras partes del país a viajar a la Ciudad de México. Es el caso de Lupita, quien sigue la carrera de Harry Styles desde su etapa con One Direction, en 2013, y llegó a la capital para asistir a uno de sus conciertos.

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La fan cuenta que, aunque inicialmente tenía planeado aprovechar su viaje para conocer la ciudad, terminó encontrándose con una concentración de personas que la llevó hasta las inmediaciones del hotel donde se hospeda el cantante.

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“Yo nada más venía a verlo a él, no a conocer la ciudad, pero mi amigo me dijo: ‘Vamos a estar dos días, hay que conocer la ciudad’, y es la primera vez que vengo”, relata.

Mientras Harry Styles se prepara para cerrar su paso por México, sus seguidores también se preparan para reunirse nuevamente este lunes a los alrededores del hotel, con la esperanza de conseguir una última fotografía, un saludo o simplemente verlo pasar antes de que termine su visita al país.

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