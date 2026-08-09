La Secretaría de Marina, informó que este domingo arribó al puerto Acapulco a bordo de una Unidad de Superficie de la Semar, dos toneladas de cocaína asegurada en aguas del Océano Pacífico, al Sur de Acapulco, distribuida en 39 bultos.

Así como la detención de seis personas, tres de ellas de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en los cuales los uniformados localizaron e inspeccionaron una embarcación menor, asegurando la carga.

Arriba al puerto de Acapulco dos toneladas de cocaína asegurada por la Semar (09/08/2026). Foto: Semar

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Las seis personas detenidas, así como los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

La Semar resaltó que el peso de la sustancia será corroborado por la autoridad ministerial competente.

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Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Institución en aguas nacionales, con el objetivo de inhibir actividades delictivas, debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos y mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas.

Arriba al puerto de Acapulco dos toneladas de cocaína asegurada por la Semar (09/08/2026). Foto: Semar

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