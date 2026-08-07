Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a seis personas a bordo de una "narcolancha" y les aseguraron aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína, durante un operativo de vigilancia al sur de Acapulco, Guerrero.

Según el comunicado de la Marina, la embarcación fue localizada a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros, al sur de Acapulco. En ella viajaban tres personas de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianos.

Durante la inspección, el personal naval encontró 39 bultos con paquetes que contenían la presunta droga, además de 49 bidones con aproximadamente 2 mil 450 litros de combustible.

La Semar aseguró aproximadamente 1.17 toneladas de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia marítima al sur de Acapulco (07/08/2026). Foto: @GabSeguridadMX

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La Marina también aseguró la embarcación, que contaba con tres motores fuera de borda, así como tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la embarcación y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.

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El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones de vigilancia marítima en el Pacífico.

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza la @SEMAR_mx en aguas del Océano Pacífico, en Acapulco, Guerrero, se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible, también fueron detenidas 6 personas.… pic.twitter.com/j5o51nCQU4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 7, 2026

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gs/bmc