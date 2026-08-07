Igor Lichnovsky, exjugador del América, sigue dando la buena nota fuera del terreno de juego. Esta vez, mediante la Fundación Lichnovsky y la empresa Water is Life, logró llevar agua potable a una comunidad de Chiapas.

El proyecto Agua para El Herrado rehabilitó y fortaleció la infraestructura hídrica de la comunidad de El Herrado, en el municipio de Acapetahua, Chiapas, con la capacidad de beneficiar a dos mil personas de comunidades afromexicanas e indígenas de la región, pudiendo alcanzar hasta tres mil 200 personas.

La intervención tuvo como eje principal la rehabilitación integral del pozo comunitario de 60 metros de profundidad, complementada con la renovación de la red hidráulica, el incremento de la capacidad de almacenamiento a 12 mil 500 litros, la instalación de un sistema de potabilización mediante ósmosis inversa y la construcción de nueva infraestructura de distribución de agua.

"Dónde sea que pisemos en México, habrá un proyecto que devuelva la dignidad de algo tan básico como el agua, luego vendrán sueños y desarrollo humano para que todo sea autosustentable y para ustedes", escribió el futbolista chileno en sus redes sociales.

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Antes del proyecto, las familias debían invertir más de cuatro horas de traslado por viaje —utilizando cayucos, lanchas y transporte terrestre— para adquirir únicamente dos garrafones de agua potable, con un costo aproximado de 500 pesos por recorrido.

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Gracias a la rehabilitación del sistema de agua, las familias ahora pueden acceder a agua potable dentro de su propia comunidad por cinco pesos, lo que representa una reducción del 95% en el costo de acceso al agua y un ahorro de hasta mil 900 pesos mensuales por familia, liberando recursos y tiempo que pueden destinarse a alimentación, educación y otras necesidades básicas.

También ha logrado llevar acción similar a Kenia, un país de África Oriental. Ahí campos de futbol y agua potable fueron el sello de la Fundación Lichnovsky.