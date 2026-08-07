Desde 2023, la Leagues Cup se había disputado únicamente en Estados Unidos, pero en esta edición de 2026, México albergó cuatro encuentros, uno de ellos, el América vs San Diego FC.

Las Águilas se impusieron con autoridad (3-1) en la cancha del Estadio Banorte y al término del encuentro, Erick Sánchez, mediocampista azulcrema, manifestó su deseo por tener más duelos en México y no solamente en territorio estadounidense.

"Sí, obviamente. Creo que no solamente para América, creo que para toda la liga mexicana sería importante que tengamos más partidos de local. Creo que se podría ver, de cierta manera, la igualdad de condiciones, ¿no?", aseveró.

Lee también Isaías Violante lanza dardo a los críticos de las Águilas: Se burlaban de la plantilla, pero somos el América

"Ahora que pusieron estos partidos se nota, se ha visto la diferencia. Y, bueno, obviamente, el nosotros jugar aquí de local y también ellos tener a su gente, pues es importante como para ellos, como para nosotros. Eso está en los que lo manejen", enfatizó el Chiquito Sánchez.

América suma 10 años sin poder conquistar nada a nivel internacional y aunque el torneo importante es la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup también es prioridad para las Águilas.

[Publicidad]

"A mí no me gusta hablar antes de tiempo. Yo estoy muy enfocado en el siguiente partido del domingo. Obviamente, sabemos que es un torneo muy importante para nosotros, para el club, y sabemos que nosotros tenemos que respaldarnos para poder conseguir el objetivo que tenemos", concluyó Erick Sánchez.

América derrota al San Diego FC en la Leagues Cup / Foto: Hugo Salvador-EL UNIVERSAL

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Leagues Cup?

El segundo partido del América en la Leagues Cup será el próximo domingo 9 de agosto, frente al Timbers, en Portland.

El encuentro está programado para disputarse a las 20:30, tiempo del centro de México.

[Publicidad]

Lee también Brian Rodríguez calma a la afición del América: Soy feliz aquí; yo avisaré cuando me vaya