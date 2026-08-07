La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes en la Magdalena Contreras.

Además, se mantiene la alerta naraja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Tlalpan.

Asimismo, se mantiene la alerta amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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