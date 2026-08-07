En los últimos años, la árbitra mexicana Katia Itzel García se ha convertido en un gran ejemplo para las mujeres al romper barreras e imponer nuevos registros dentro del futbol mexicano e internacional y ahora coleccionó un logro más.

La popular revista People reveló su listado de 'Los 50 más bellos' en su edición español, la cual es liderada por Belinda, cantante y actriz mexicana, quien no es la única personalidad azteca dentro de la lista.

Esta lista está separada por distintas categorías como música, entretenimiento, actuación, deporte y otras más. Dentro del ámbito deportivo aparecen tres mexicanos, una de ellas es Katia Itzel.

Lee también Gabriel Milito acepta la presión que tiene Chivas en Leagues Cup: "Tenemos la obligación de ganar"

La árbitra Katia Itzel García, durante la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

Además de la silbante tricolor, también aparece Karim López, jugador de basquetbol que este año fue seleccionado por los Girzzlies de Memphis de la NBA, siendo el primer nacido en México en ser seleccionado dentro de la primera ronda del Draft.

Isaac del Toro es el otro mexicano dentro de la lista. El ciclista mexicano se coloca como uno de los mejores del mundo, coleccionó un histórico resultado en el Tour de Francia y ya es de los deportistas consentidos de la afición tricolor.

[Publicidad]

"Los protagonistas de esta lista son solo una muestra de que el deporte tiene cada vez más un rostro latino y acento español", se lee en la publicación.

Lee también El gran gesto de Igor Lichnovsky en la comunidad de El Herrado, en Chiapas