Una riña entre vecinos terminó con un hombre lesionado por disparo de arma de fuego en calles del Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de Cerrada de Orquídea y Camino al Cerro, donde policías fueron alertados sobre una persona herida durante una disputa vecinal.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al hombre, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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En el sitio, policías detuvieron al probable responsable de la agresión, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

La investigación continuará para esclarecer cómo se originó la riña y las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

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