Hermosillo, Son. - Daniel Humberto Flores Escalante, quien trabajó como recepcionista en la clínica del médico Maximiano Verduzco, fue liberado la tarde de este viernes, luego de haber sido detenido por presunta posesión de narcóticos.

La liberación ocurrió tras varias horas de protestas y un bloqueo vial en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales, donde familiares, amigos y simpatizantes exigieron su liberación y denunciaron que la detención fue un montaje.

Padre de Daniel Humberto negó de manera tajante las acusaciones de narcomenudeo. | Foto: Especial.

“Está libre mi hijo”, expresó Joaquín Flores, padre de Daniel Humberto, quien negó de manera tajante las acusaciones de narcomenudeo y aseguró que las sustancias prohibidas le fueron “sembradas” por agentes durante una detención que calificó como arbitraria e injusta.

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Durante la manifestación, el ambiente se tensó cuando personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo a dos personas, identificadas como tíos de Daniel Humberto, lo que provocó nuevas acusaciones de represión por parte de los manifestantes.

La protesta afectó durante varias horas la circulación en una de las principales intersecciones de Hermosillo, generando congestionamiento para miles de automovilistas. Agentes ministeriales retiraron posteriormente a las personas que permanecían en el lugar.

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Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo a dos personas, identificadas como tíos de Daniel Humberto. | Foto: Especial.

El caso de Daniel Humberto Flores ocurre en el contexto de la investigación por la aplicación de sueros vitaminados en una clínica de Hermosillo, procedimiento que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionado con la muerte de ocho personas.

El médico Maximiano Verduzco permanece prófugo.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha informado públicamente las razones de la liberación del exrecepcionista ni si continuará sujeto a investigación por los hechos relacionados con su detención.

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