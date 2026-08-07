A fin de que los capitalinos cuenten con orientación sobre el despojo de inmuebles, el Congreso CDMX llevó a cabo el curso “Capacitación en Materia de Prevención, Identificación y Canalización de Casos Relacionados con el Delito de Despojo”, dirigido al personal de los Módulos de Atención Ciudadana de los 66 diputados.

Más de 150 trabajadores de los Módulos Legislativos tomaron este taller que fue impartido por la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Dicho curso fue organizado por el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, que preside la diputada Juana María Juárez López, quien expresó que esta capacitación permitirá que el personal de los Módulos Legislativos coadyuven a atender un problema que afecta directamente el patrimonio, la seguridad jurídica y la tranquilidad de miles de familias.

Más de 150 trabajadores de los Módulos Legislativos tomaron este taller impartido por la Secretaría de Gobierno. | Foto: Especial.

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“Reafirmamos nuestro compromiso con la capacitación continua, impulsando acciones institucionales para que todo el personal conozca plenamente las nuevas estrategias integrales que se han promovido desde la Jefatura de Gobierno para poner un alto y combatir este delito”, subrayó.

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo destacó la importancia de fortalecer los Módulos de Atención Ciudadana del Congreso capitalino como espacios de orientación, recepción y canalización de casos relacionados con el despojo.

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La diputada Xóchitl Bravo destacó la importancia de fortalecer los Módulos de Atención Ciudadana del Congreso capitalino. | Foto: Especial.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo necesariamente corresponden a este delito, ya que puede tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil.

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Destacó que la atención en los Módulos Legislativos es gratuita y que brindar asesoría jurídica a las personas que sean víctimas de un despojo no es un tema de partidos políticos, porque de lo que se trata es de ayudar a la población.

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A su vez, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que quienes laboran en los Módulos Legislativos no son gestores, sino que su labor consiste en escuchar las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias correspondientes.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo necesariamente corresponden a este delito. | Foto: Especial.

También consideró necesario que la ciudadanía sepa que el delito de despojo no se está incrementando, debido a que se presentan nueve denuncias al día y que es una constante desde tiempo atrás.

El miércoles 5 de agosto, la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo del diputado Víctor Varela, en materia de despojo, que entre sus resolutivos incluía que los legisladores difundieran, a través de sus módulos, las reformas aprobadas en noviembre pasado para combatir dicho delito, y que el Congreso local capacitara al personal de estos para orientar a la ciudadanía a qué instancias acudir en casos de despojo.

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JACL