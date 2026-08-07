Las fuertes lluvias registradas este viernes provocaron una inundación y el colapso de una barda perimetral en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, donde un hombre de 62 años quedó atrapado al interior del inmueble.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte y, ante la presencia de agua en el domicilio, ingresaron para rescatar al hombre, quien resultó con lesiones y recibió atención médica en el lugar.

Lee también Tlalpan invierte 215 mdp para atender más de 30 mil baches en 2026; reportan avance de 25 mil baches reparados

En la zona se registró un encharcamiento de aproximadamente 40 metros de longitud. | Foto: Especial.

En la zona se registró un encharcamiento de aproximadamente 40 metros de longitud, con un tirante de hasta 80 centímetros, lo que provocó afectaciones al interior de una vivienda.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) trabajó con una bomba de achique para disminuir los niveles de agua en la zona, mientras el área fue acordonada como medida preventiva.

El nivel del agua al interior del predio disminuyó posteriormente a unos 30 centímetros. Las autoridades confirmaron que el inmueble cuenta con un cárcamo, aunque este no funcionó durante la emergencia. También se solicitó apoyo de Participación Ciudadana para realizar labores de limpieza en la vialidad.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL