Seis personas fueron detenidas por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por el delito de fraude genérico por el caso Strategic Capital Agency, empresa también conocida comercialmente como Inverforx.

La FGJ afirmó que en el caso Strategic Capital Agency hay 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial por unos 700 millones de pesos.

Además, de acuerdo con las indagatorias, Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal en el que había captación continua de recursos bajo la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.

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Los imputados se presentaban como asesores financieros ante las víctimas; les ofrecían ganancias de entre un 10 % y hasta un 90 % de lo aportado en menos de un año.

Los imputados se presentaban como asesores financieros ante las víctimas. | Imagen ilustrativa. Foto: iStock

Inicialmente, se habrían pagado rendimientos a algunas víctimas para generar confianza, y así posteriormente aportaban más dinero.

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Pero una vez vencidos los plazos, se les habría informado a los inversores que los recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría por parte de autoridades hacendarias y un aseguramiento de las cuentas de la empresa.

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Pero no recuperaron el dinero aportado ni los rendimientos prometidos.

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Posteriormente, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones.

Dicha información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad.

Agentes del Ministerio Público recolectaron entrevistas, correos, contratos y capturas sobre inversiones simuladas. | Foto: Cortesía.

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Con los datos de prueba se obtuvieron las órdenes de aprehensión en contra de los seis sospechosos.

Las órdenes fueron ejecutadas el 3 y 4 de agosto en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, y una más en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La FGJ aseguró que las cinco mujeres fueron llevadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, y el varón fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la misma alcaldía, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, quien determinará su situación jurídica.

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JACL/ml