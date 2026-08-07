Torreón, Coahuila.- Durante su visita a la ciudad de Torreón, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, participó en un encuentro nacional interinstitucional organizado por la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila, A.C.

Ante el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Miguel Felipe Mery Ayup; así como el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, la jueza tomó protesta como socia honoraria de dicha asociación, e impartió una conferencia en el tema el derecho humano a la buena administración.

Indicó que el derecho a la buena administración busca revertir problemáticas como el hartazgo de la ciudanía por la falta de recursos con el fin atender las necesidades de la población, recursos que en ocasiones son aprovechados en forma discrecional y arbitraria para otros fines diferentes a mejorar la calidad y suficiencia de los servicios públicos.

Visita de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. Foto: Especial

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De ahí la importancia de reflexionar acerca de esta clase de derecho y ponderar su reconocimiento como un derecho autónomo para lograr un gobierno con mayor calidad democrática que brinde un mayor bienestar para todas y todos los mexicanos.

Acompaña a juzgadores y presenta libro

Antes del evento, Esquivel se reunió con juzgadores del octavo circuito con residencia en Coahuila, a quienes pidió trabajar de manera coordinada con la finalidad de acercar la justicia a quienes más lo necesitan; hacerlo de modo pronto, expedito y siempre con puertas abiertas.

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Por otro lado, en Gómez Palacio Durango, la ministra del Máximo Tribunal de México presentó el libro “Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mi?”, teniendo como comentaristas a la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de la entidad, Irma Selene Soto Rodríguez.

Visita de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. Foto: Especial

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La obra pone sobre la mesa una realidad dolorosa: la violencia feminicida que arrebata vidas, destroza sueños y deja a cientos de niñas, niños y adolescentes en una situación de orfandad y vulnerabilidad extrema.

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Yasmín Esquivel hizo una reseña de dos sentencias relevantes -de las más de 300 que fueron materia de análisis para este último libro-, las cuales resultan emblemáticas, porque además de la condena a la pena privativa de la libertad del victimario, también se condenó a la reparación integral del daño.

El análisis de sentencias materia de su estudio, apuntó Esquivel, fue enriquecido con entrevistas a operadores del sistema de justicia y una evaluación crítica del sistema de justicia mexicano que permitió identificar las brechas legales y procedimentales que afectan la tutela efectiva de las personas menores en situación de orfandad por el feminicidio de la madre.

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