Los Pumas consumaron su primer fracaso en la era de Esteban Solari. El equipo auriazul perdió (2-0) con el FC Cincinnati y sumó su segundo descalabro en la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

Con goles del checo Pavel Bucha y el francés Kenji Mboma Dem, la escuadra universitaria cayó en el TQL Stadium de Ohio.

Por las dos anotaciones recibidas, más los tres del Charlotte FC, los felinos se encuentran en el fondo de la tabla de la Liga MX, sin ninguna posibilidad de superar la fase de Liga.

Después de la derrota y eliminación, Esteban Solari salió a dar la cara y se sinceró en conferencia de prensa.

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“Estamos dolidos porque el equipo mostró cosas, el partido fue muy igualado y por momentos tuvimos el control, pero hubo desconcentraciones que nos cuestan caro. [Toca] levantarse mañana porque tenemos otro partido y es la oportunidad de ganar, que es lo que queremos”, declaró.

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A pesar de la derrota, el director técnico argentino reconoció que quedó satisfecho con las ocasiones de peligro que generaron sus Pumas en la portería rival, por lo que confía es que “ese es el camino”.

“El equipo interpretó bien el plan de juego, al rival lo controlamos, no nos hizo daño en todo el primer tiempo y por momentos los superamos. Lo bueno es que generamos ocho o nueve ocasiones de gol que no pudimos concretar, [pero] el equipo tiene volumen de juego, genera… hay que aprender, corregir y crecer”, expresó.

¿Cuál es el estatus de la lesión de Sebastián Córdova?

En los minutos finales del partido, Sebastián Córdova tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, luego de que su pierna se atorara con el césped del TQL Stadium.

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El propio Esteban Solari compartió cómo se encuentra el volante mexicano y señaló que prefiere que se le hagan las evaluaciones médicas necesarias para aclarar la gravedad del problema muscular que sufrió.

“Estamos todos preocupados por él porque es un jugador muy importante para nosotros. Se le engancho la rodilla y sintió algo, [pero] él está bien, tiene buenas sensaciones; hay que espera un poco y hacerle un estudio mañana y no adelantarlos. Tenemos la esperanza de que no sea nada y, a partir de los estudios, poder decir [cómo se encuentra]”, manifestó el director técnico de los Pumas.

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