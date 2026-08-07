La administración local dio a conocer que, al corte a las 19:00 horas, la precipitación acumulada que se registró en la Ciudad de México superó los 16.9 millones de metros cúbicos.

Las estaciones pluviométricas que reportaron mayores niveles de lluvia fueron Foro Cultural Magdalena Contreras con 58.75 milímetros, San Francisco con 44.25 milímetros, Huayatla con 39 milímetros y Río Magdalena con 38.75 milímetros, ubicadas en La Magdalena Contreras.

Asimismo, las estaciones ubicadas en Tlalpan: Picacho Periférico registró 52 milímetros, Bosque de Tlalpan registró 38 milímetros y E.P. Zacatón tuvo 36.25 milímetros; la estación en Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, registró 36.25 milímetros.

Al momento del corte, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendían encharcamientos en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza, mediante labores de bombeo, desazolve y monitoreo permanente.

Brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendían encharcamientos en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Atienden afectaciones

En la alcaldía Tlalpan, se desplegó un equipo de bombeo tipo Hércules para atender el encharcamiento registrado en el bajo puente de Periférico y Picacho Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal. Asimismo, se movilizaron equipos hidroneumáticos para realizar trabajos de desazolve en Balancán, entre Yucalpetén y Akil, colonia Popular Santa Teresa; Calzada de Tlalpan y Huipulco, colonia Belisario Domínguez; y Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús.

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Elementos de la SSC respondieron a un reporte de barda caída en la colonia Lomas de Padierna, con atención a una persona del sexo masculino de la tercera edad, la cual quedó atrapada al interior de su domicilio entre los escombros.

Además, debido a la intensa lluvia de esta tarde-noche, el Río Magdalena alcanzó su máxima capacidad alrededor de las 17:50 horas, mientras que el sifón del Río San Buenaventura, en la alcaldía Xochimilco, registró un nivel de 2.50 metros a las 18:30 horas y posteriormente se ubicó en 2.00 metros, manteniéndose bajo monitoreo permanente.

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