Las fuertes lluvias registradas este viernes en la Ciudad de México modificaron el servicio de la Línea 5 del Metrobús, que va de Preparatoria 1 a Río de los Remedios sobre el Eje 3, cruzando de norte a sur.

En redes sociales, el Metrobús informó que, debido al congestionamiento vial –derivado de la lluvia que azota a la CDMX–, la Línea 5 opera de manera parcial en dos circuitos.

El servicio se mantiene de Preparatoria 1 a Metro Coyuya, mientras que otro tramo funciona entre Río de los Remedios y Mercado Morelos.

⚠️AVISO L5

1⃣Toma en cuenta, por congestionamiento vial:

✅Servicio: Preparatoria 1 ↔️ Metro Coyuya.

Río de los Remedios ↔️ Mercado Morelos.

❌Sin servicio: Archivo General ↔️Hospital Gral. Troncoso.

(Actualización 20:57 h.) — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 8, 2026

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En tanto, permanece sin servicio el tramo de Archivo General a Hospital General Troncoso, sobre el Eje 3.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en la Magdalena Contreras.

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Mientras se mantiene Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Tlalpan, ya que se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo.

Además, se mantiene Alerta Amarilla en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, en el mismo periodo de tiempo.

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