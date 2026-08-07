Metrópoli | 07-08-26 | 21:27 |

Las registradas este viernes en la Ciudad de México , que va de Preparatoria 1 a Río de los Remedios sobre el Eje 3, cruzando de norte a sur.

En redes sociales, el informó que, debido al congestionamiento vial –derivado de la lluvia que azota a la CDMX–, en dos circuitos.

El servicio se mantiene de Preparatoria 1 a Metro Coyuya, mientras que otro tramo funciona entre Río de los Remedios y Mercado Morelos.

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En tanto, permanece sin servicio el tramo de Archivo General a Hospital General Troncoso, sobre el Eje 3.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en la Magdalena Contreras.

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Mientras se mantiene Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Tlalpan, ya que se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo.

Además, se mantiene Alerta Amarilla en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, en el mismo periodo de tiempo.

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JACL

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