”Sí está un poco caro y no acepta tarjeta de crédito, entonces creo que es difícil por ahí, pero está bien que conecte las terminales y te ahorras mucho tiempo”, comentó Elena, usuaria del nuevo servicio de Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien consideró elevado el costo de 30 pesos.

A un día de que comenzara a operar la nueva ruta de Metrobús que conecta ambas terminales en el AICM, usuarios señalaron que el tiempo de traslado es de aproximadamente 15 minutos; sin embargo, consideraron que la tarifa de 30 pesos resulta elevada.

Metrobús informó en un comunicado que el servicio comenzó el sábado 1 de agosto de 2026 en un horario de 4:30 a 00:00 horas, con una frecuencia aproximada de 12 minutos y una tarifa de 30 pesos, la misma que la Ruta Quetzalcóatl.

Este domingo, Elena, quien abordó el servicio en la Terminal 2 con dirección a la Terminal 1, comentó que el recorrido fue de alrededor de 15 minutos.

Mencionó que el costo podría representar un obstáculo para algunos pasajeros. “Sí es caro, porque el normal son 7 pesos y esté 30 o sea más del doble”, dijo.

Expuso que, a pesar del precio, lo veía como una herramienta segura y rápida para acceder a la estación del Metro San Lázaro o a las entradas de las terminales. “Yo creo que luego los taxis cobran un poco más y esto yo lo veo seguro”.

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Mario, quien también utilizó la nueva ruta en el aeropuerto internacional, comentó que el trayecto tardó alrededor de 12 minutos en llegar a su destino; sin embargo, consideró que el precio del pasaje es alto en comparación con otras alternativas de transporte.

“Está bien porque es rápido y sí ahorra tiempo, pero 30 pesos sí se me hace un poco caro”, señaló.

Detalló que en otras ocasiones había utilizado un taxi para transportarse a otras entradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y le habían cobrado el doble de la tarifa.

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“Creo que está bien, sí es caro pero está limpio, rápido y se siente uno bien”, consideró.

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