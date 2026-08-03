¿Qué pasaría si pudiéramos sentarnos a platicar hoy con Sócrates, con Maquiavelo, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo o George Orwell? ¿Qué dirían estos personajes del populismo, de las redes sociales, de la vigilancia digital, del feminismo de nuestros días? Yuriria Sierra, periodista, nos presenta su nuevo libro "Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.