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¿Qué pasaría si pudiéramos sentarnos a platicar hoy con Sócrates, con Maquiavelo, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo o George Orwell? ¿Qué dirían estos personajes del populismo, de las redes sociales, de la vigilancia digital, del feminismo de nuestros días? Yuriria Sierra, periodista, nos presenta su nuevo libro "Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI”.
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