El gobierno de Donald Trump pretende no sólo cambiar las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la industria automotriz, sino extender estas medidas a otros sectores durante el próximo año, indicaron empresarios.

La Casa Blanca ya puso la propuesta sobre la mesa durante las rondas de negociación bilaterales que ha sostenido con México, cuyo principal objetivo es cerrarle la puerta a China, comentaron a EL UNIVERSAL.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que la Unión Americana quiere llevar a cabo modificaciones al contenido regional de otros sectores, no solamente de vehículos y sus partes.

Fuente: Elaboración propia

“En 2027 será cuando se defina si cambiarán las reglas de origen en el sector automotriz y otros”, explicó a esta casa editorial.

Desde su punto de vista, la industria automotriz es la más afectada porque tiene que cumplir reglas de origen y adicionalmente se le impone un arancel sobre las piezas que no se hayan fabricado en territorio estadounidense, que representan cerca de 60% del total del vehículo.

El también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso que el próximo año se trabajará en ajustar las reglas de origen de varios productos, pero también en fortalecer las cadenas de suministro de la zona con el fin de disminuir la dependencia asiática.

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Una vez que se modifiquen las reglas de origen se necesitarán proveedores nacionales y regionales que puedan sustituir a empresas fuera de América del Norte.

“Habrá que hacer un trabajo de desarrollo de proveedores locales para lograr el objetivo de subir el contenido regional”, señaló Medina Mora.

“Tendrá que definirse cuánto tiempo se le va a dar a cada sector para lograr disminuir las compras de insumos del continente asiático para reemplazarlas por insumos de América del Norte”, opinó.

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Made in USA

La Casa Blanca quiere aumentar solamente el contenido estadounidense de los productos.

“Ahí sí, la respuesta del gobierno mexicano fue muy clara de que no podíamos hablar de contenido de un solo país, tenemos que hablar de contenido regional”, mencionó el líder del CCE, el máximo órgano de representación del sector privado.

El director nacional del Comité Relación México-Estados Unidos y de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Israel Morales, expuso que los estadounidenses quieren endurecer las reglas de origen en los sectores en los que consideran que se está abusando por parte de países asiáticos.

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“La lista contempla a los minerales críticos, ya no sólo al acero y aluminio, y también están volteando a ver los semiconductores y electrónicos.

“Los estadounidenses quieren cerrarle a China los mercados de productos donde domine, ya que el gigante chino se convirtió en un monstruo”, comentó a El Gran Diario de México.

Un empresario que pidió el anonimato comentó que la negociación tardará más porque “analizar y luego establecer reglas de origen no es sencillo, requiere un estudio no sólo por sector, sino por producto”.

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Explicó que el sector electrónico tiene complejidades distintas al de semiconductores o electrodomésticos, las cuales deben evaluarse entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Recordó que el discurso estadounidense yace en que las reglas de origen están ligadas a la seguridad económica y a la competitividad en la región.

En su opinión, se quiere incentivar la producción de diversos bienes en Norteamérica para evitar traer insumos de otras partes del mundo.

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“Sustituir las importaciones de partes y componentes desde Asia requiere reglas claras para el sector privado, inversiones en las industrias de los tres países y desarrollar proveedores, lo que tomará tiempo, pero parte de la nueva política que impulsa el gobierno estadounidense”, concluyó.

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