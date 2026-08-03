María Kemp y Miguel Tercero cuentan la historia de Julia y Pablo, quienes se conocieron a los siete años, fueron amigos, novios y a los veinte se casaron; al poco tiempo se separaron, aunque ya habían pagado su sueño: un viaje a la luna.

Justo antes del despegue, una serie de inconvenientes técnicos convierte el viaje en una aventura que pondrá a prueba todo lo que alguna vez los unió en la obra Te quiero hasta la Luna.

Para Miguel Tercero, el viaje a la Luna en la obra que se presenta en el Foro Lucerna es un gran pretexto poético y una confirmación de la frase: “Cuando es para ti, aunque te quites”.

“Nos habla de que ellos estaban destinados a encontrarse y a volver a estar juntos, porque tienen dos boletos para subir a una nave donde sólo van a estar ellos dos y viajarán fuera del planeta; entonces es como pensar que ya hay algo que está escrito y aunque tratemos de huir, lo que tiene que pasar sucederá", explica el actor.

También, dice, la historia muestra cómo los seres humanos creamos barreras para evadir aquello que nos lastima.

“Los personajes estuvieron separados en el último año y medio antes del viaje, entonces las cosas que creyeron estar cambiando de ellos mismos, los confronta con una persona que los conoce desde siempre, que les hace ver que eso es sólo una máscara o una mentira con la cual sólo se engañan a sí mismos, lo que convierte este viaje en un reencuentro consigo mismos”.

[Publicidad]

María considera que es una de esas historias con las que la gente conecta, porque todos en algún momento tuvimos un primer amor, soñamos construir un futuro con alguien o vivimos un reencuentro con esa persona especial.

“Yo pregunto a las personas ¿quién no querría viajar a la Luna para reencontrarse con su gran amor? La promesa que se hacen ellos dos es más grande, también todo el amor que se tienen, lo que hace de esta aventura algo fantástico”, explica María Kemp.

¿Con quién viajarían?

Y si fuera posible viajar a la Luna ¿a quién eligiría los protagonistas de esta historia para salir de la Tierra?

[Publicidad]

“Yo definitivamente con mi madre”, afirma Miguel, “ella falleció hace nueve años y si yo pudiera tener ese viaje., aunque dura tan poco... Porque en la obra dura sólo un ratito, pero si pudiera tener esos minutos con mi mamá, no lo cambiaría por nada”.

María también elige a su madre, aunque comenta que sería algo muy intenso porque para ella la relación mamá e hija es algo complejo, pero cree que esto sería una gran experiencia para ambas fuera de la Tierra.

El actor señala también que aun cuando la obra tiene 13 años en cartelera, la directora Anahí Allué les ha permitido aportar su propia interpretación de los personajes.

[Publicidad]

“Es la segunda vez que María y yo actuamos juntos, la primera fue el año pasado en Bodas de sangre, pero ahora nos toca estar solos en el escenario jugando con esta historia y, la verdad, ha sido una conexión muy bella”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.