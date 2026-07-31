Nu México se prepara para iniciar operaciones como institución de banca múltiple, un hito que le permitirá operar con más herramientas para evolucionar junto a sus clientes afirma Armando Herrera, CEO de la compañía en nuestro país.

Tras completar un proceso de migración tecnológica y recibir la autorización de la CNBV el pasado 10 de julio, Nu México planifica su migración a banco digital para el 6 de agosto, con una base de más de 15 millones de clientes.

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Una migración técnica antes del cambio de figura regulatoria

El compromiso de cuidar la experiencia de usuario será clave en esta transformación. Por ello, Nu ha estado notificando directamente a sus clientes por correo electrónico y a través de la app una semana antes de la ventana de migración, que se realizará el 5 de agosto, entre las 5:30 p.m. y las 10:00 p.m.

Nu México da el salto a banca múltiple con más protección. Foto: Cortesía

Durante ese periodo, servicios como las transferencias SPEI y el acceso a la aplicación para operaciones como consultar saldos o descargar estados de cuenta no estarán disponibles. Sin embargo, las tarjetas de débito y crédito Nu operarán con normalidad.

La compañía señala, además, que los recursos de los clientes permanecerán seguros en todo momento. Durante el periodo de suspensión, pondrá a disposición su línea telefónica 55 9225 2622 para contactar al equipo de soporte.

Más protección y nuevas posibilidades para los usuarios

Hoy, Nu atiende a cerca del 15% de la población adulta del país. Desde 2019, cuando inició operaciones en México, sus clientes han ahorrado aproximadamente $48.5 mil millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencias, gracias a su modelo financiero simple y accesible.

Con un modelo que ha cambiado hábitos cotidianos y ha permitido a sus usuarios tener mayor estabilidad y control sobre sus finanzas, la empresa da un paso importante sin alejarse de la promesa que la hizo crecer: simplicidad, transparencia y una experiencia pensada para el cliente.

Tu banco, al estilo Nu. Foto: Cortesía

“Mantendremos la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades. Seguimos con la ambición de consolidarnos como el banco más amado de México”, afirma Armando Herrera, CEO de Nu México.

Esta transición permitirá a Nu cumplir con los estándares de capitalización y liquidez más altos que exige la CNBV. Además, el dinero de los clientes quedará protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con una cobertura hasta 16 veces mayor a la que tenían bajo la figura de Sofipo.

El cambio busca ampliar las posibilidades de Nu sin romper con lo que sus usuarios ya conocen: la misma aplicación, el mismo equipo y una promesa de simplicidad que ahora se mueve bajo una figura regulatoria más robusta.

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