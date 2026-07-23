Nu México iniciará operaciones como institución de banca múltiple el próximo 6 de agosto, luego de concluir el proceso de migración tecnológica derivado de su cambio de figura regulatoria y de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el pasado 10 de julio.

De acuerdo con la compañía, como parte de la transición, el 5 de agosto realizará una migración técnica programada de la infraestructura con la que operaba como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), por lo que entre las 17:30 y las 22:00 horas algunos de sus servicios estarán temporalmente fuera de operación.

Nu informó que durante esas horas no estarán disponibles las transferencias vía SPEI ni el acceso a la aplicación móvil para consultar saldos, movimientos o descargar estados de cuenta.

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La empresa precisó que las tarjetas de débito y crédito continuarán funcionando con normalidad y que los recursos de los clientes permanecerán protegidos.

La firma informó que notificará a sus usuarios una semana antes de la migración mediante correo electrónico y la aplicación para que puedan programar sus operaciones.

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Durante la suspensión del servicio también mantendrá disponible su línea de atención telefónica.

“Nu reitera su compromiso de cuidar la experiencia de sus usuarios. Por ello, notificará directamente a sus clientes por mail y a través de la app una semana antes de la ventana de migración para que puedan programar sus transacciones. De igual forma, durante el período de suspensión programada de la app, los usuarios podrán contactar al equipo de soporte a través de su línea telefónica: 55 92 25 26 22”, dijo la compañía.

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Atenderá a más de 15 millones de clientes

Con el inicio de operaciones como banco, Nu atenderá a más de 15 millones de clientes en el país, con lo que se convertirá en el banco digital más grande de México.

Nu señaló que, con su transición a banca múltiple, fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano, donde actualmente atiende a cerca del 15% de la población adulta.

De acuerdo con la empresa, sus clientes han ahorrado alrededor de 48.5 mil millones de pesos en comisiones, anualidades y costos por transferencias. Además, cerca de 60% afirma que utiliza menos efectivo desde que comenzó a usar los servicios de la institución, mientras que 86% considera que la plataforma ha tenido un alto impacto en el manejo de sus finanzas personales.

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"Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades", dijo el director general de Nu México, Armando Herrera.

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