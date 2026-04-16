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El anunció el cierre de su ronda Serie C por 405 millones de dólares a una valuación de 5 mil millones de dólares (mmdd), lo cual lo convierte en el banco digital privado más valioso de.

En tres años de operación, la compañía ha superado los más de tres millones de clientes activos de , de los cuales más de 750 mil recibieron su primera tarjeta de crédito.

Durante ese tiempo, el banco alcanzó más de 600 millones de en ingresos anualizados y una cartera de crédito de 800 millones de dólares, impulsados por modelos propietarios de riesgo basados en y plataformas desarrolladas por más de 800 profesionales STEM.

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Es decir, que Plata superó los 600 millones de dólares en ingresos anualizados en menos de tres años, con más de dos mil millones de dólares levantados en deuda y capital, por lo que la Serie C fue varias veces sobresuscrita, reflejando una sólida demanda institucional.

"Alcanzar más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados en tres años demuestra la fortaleza de nuestra distribución, tecnología y capacidades de originación crediticia. Hasta donde sabemos, Plata es la compañía más rápida en la historia en alcanzar este hito, más rápido que cualquier jamás construido," agregó Marcos Kantt, Director Financiero de Plata.

La ronda de inversiones fue liderada por Bicycle Capital y contó con la participación de nuevos inversionistas, incluyendo Qatar Investment Authority (QIA), BTG Pactual, Valor Capital Group, entre otros. También participaron inversionistas existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures.

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