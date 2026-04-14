Después de alcanzar un máximo de 106 dólares durante la apertura de los mercados asiáticos, los precios del petróleo recortaron ganancias y despidieron el lunes por debajo de 100 unidades.

Las alzas del crudo se moderaron ayer e impulsaron a las bolsas de valores hacia máximos para el cierre de la sesión, destacaron estrategas de Banorte.

Desde su punto de vista, el optimismo se debió al cruce el pasado domingo de 34 buques en el estrecho de Ormuz y porque el presidente de EU, Donald Trump, dijo que Irán aún busca un acuerdo.

Comentaron que los participantes del mercado incrementaron de 26% a 36% la probabilidad de un recorte de 25 puntos base en la principal tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

Pemex dio a conocer que exportó este lunes el barril de crudo en 94.42 dólares, un incremento de 4.1% y en lo que va del año promedia 73.43 unidades.

El petróleo estadounidense, la principal referencia del hidrocarburo mexicano y conocido como West Texas Intermediate (WTI), finalizó en 99.08 dólares, un alza de 2.6% y cerró en menos de 100 por cuarta jornada consecutiva.

El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acabó en 99.36 dólares y también ligó cuatro sesiones por debajo de 100 unidades.

El tipo de cambio finalizó en 17.30 pesos por dólar, tras borrar las pérdidas iniciales que lo llevaron a 17.44 unidades, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.72 pesos en ventanillas de Banamex, un centavo por arriba del viernes.

Pierde la BMV

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió ayer 0.6% y acabó sobre 69 mil 595 puntos. De las 35 empresas que lo componen, 26 sufrieron retrocesos y destacaron Grupo Aeroportuario del Pacífico, Volaris y Televisa por ser las más rezagadas.

En cambio, los principales índices estadounidenses subieron de forma general. El Standard & Poor's 500 terminó con un alza de 1%, colocándose en 6 mil 886 puntos. El Nasdaq tuvo el mejor resultado, al elevarse 1.2%, mientras que el Dow Jones subió 0.6%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.