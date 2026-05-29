Culiacán, Sinaloa.- El comisionado general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés, quien por más de 30 años ejerció la investigación hasta el 2023, se entregó de manera voluntaria al gobierno de Estados Unidos.

El pasado martes, Almanza Avilés -quien cuenta con estudios de maestría y doctorado en la rama de Derecho- acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para atender el citatorio que le envió la dependencia por la investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Antes de ingresar a la FGR de Culiacán, Almanza Avilés afirmó que no tenía por qué entregarse a las autoridades de Estados Unidos, ni servir como testigo protegido.

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No tengo por qué irme a entregarme…Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y mi trabajo lo hice con rectitud, aseguraba Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación, tras salir de la FGR.

“No tengo por qué irme a entregar… Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad.

“No serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo, toda mi vida, 31 años y seis meses, fui policía investigador, le doy la cara al que sea y donde sea, si hay que ir a Estados Unidos, vamos y aclaramos”, argumentó.

Almanza Avilés refirió que le causaron sorpresa las imputaciones de las autoridades de Estados Unidos de tener vínculo con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional nunca tuvo un cuestionamiento.

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“Soy policía y les voy a decir que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía porque nací para ser eso; busqué todo el tiempo la verdad y ahorita pido eso, confío plenamente en las instituciones”, sostuvo.

"No me voy a entregar", decía



"No tengo por qué hacerlo", insistía



Hoy, el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza terminó entregándose a EU



¿Cuántos más terminarán comiéndose sus propias palabras?



📹 @perezdiazmx pic.twitter.com/3JiOfFy06B — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 29, 2026

En el inicio del sexenio anterior, en el 2017, el entonces Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, nombró a Marco Antonio Almanza como encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.

Dos años después recibió el nombramiento de Comisario General de la Policía de Investigación, donde se mantuvo por espacio de cuatro años, hasta alcanzar su jubilación con más de 30 años de servicio en la corporación.

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