El Gobierno de la Ciudad de México publicó dos decretos con los que declaró como Patrimonio Natural de la Ciudad de México a los ahuehuetes “Juarista”, localizado en el Paseo de la Reforma; y uno más identificado como Jardín Ramón López Velarde, ubicado en Eje 1 Poniente, en la Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Esto, un día después de que publicó los decretos con los emitió las declaratorias para otros dos ejemplares, uno ubicado en el Jardín de San Fernando, en la colonia Guerrero y otro más en la Glorieta de Ahuehuetes de Azcapotzalco.

En la Gaceta Oficial, la jefatura de Gobierno precisó que con esta declaratoria, la protección y manejo de los ejemplares se apegará a lo establecido en el Plan de Manejo, el cual estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El ahuehuete Jardín Ramón López Velarde se ubica en Eje 1 Poniente, en la Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

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Asimismo, estos árboles quedan bajo un régimen especial de protección, que implica la prohibición de realizar cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga al decreto en cuestión o al Plan de Manejo; la prohibición de realizar obras, excavaciones o instalaciones que afecten su tronco, raíces, copa o ramas; y respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar conforme a los dispuesto en dichos documentos

El “Juarista” esta localizado sobre el Paseo de la Reforma. Foto: Especial.

Estas declaratorias se suman a las de otros ejemplares que también son Patrimonio Natural de la Ciudad de México, por ejemplo la de “Laureano”, un laurel de la India de 115 años ubicado en la Benito Juárez, así como al “Viejo del Agua”, el ahuehuete centenario de Santa Catarina, Azcapotzalco.

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