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El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes que una fuerza conjunta militar realizó un ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas, matando a los tres tripulantes de la nave.
La operación fue realizada por el operativo Lanza del Sur, mientras la lancha transitaba en aguas internacionales del Pacífico, a cercanías de Colombia.
El ataque causó la muerte de tres hombres identificados por el mando militar como "narcoterroristas", mientras que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
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Este fue el tercer ataque de su tipo de la semana, el primero, informado el martes, dejó a dos sobrevivientes, situación poco usual en estos operativos que desde su lanzamiento en agosto han dejado a menos de 10 sobrevivientes y más de 190 muertos.
EU lanzó la misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.
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gs
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