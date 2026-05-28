[Publicidad]
Ocho muertos deja el accidente químico ocurrido el martes en una planta de papel en el noroeste de Estados Unidos, según un nuevo balance de las autoridades.
Un enorme tanque que contenía miles de galones de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, una población de 40 mil habitantes en el estado de Washington.
Las autoridades reportaron hasta el miércoles dos muertos y nueve personas desaparecidas.
Lee también Fuga química en una fábrica de papel deja muertos y heridos en Longview, Washington; autoridades despliegan operativo de emergencia
Pero este jueves, el jefe del departamento de los bomberos, Brad Hanning, detalló que "seis de los nueve individuos" que no habían sido ubicados fueron encontrados sin vida.
Otras nueve personas resultaron heridas.
¿Qué pasó en la empresa Nippon Dynawave Packaging?
El accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno en la madrugada, cuando un tanque de 900 mil galones que contenía una sustancia llamada licor blanco se rompió, informaron las autoridades.
Lee también Gobierno de EU presiona por billete de 250 dólares con el rostro de Trump; secretario del Tesoro presenta el boceto
El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.
Es utilizada para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.
Nippon Dynawave Packaging es subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group. Produce 8 mil millones de envases individuales por año para abastecer a clientes en América del Norte, Asia, y otros lugares del mundo.
Lee también Cierre de consulados de México en EU traería efectos devastadores, advierten expertos; Departamento de Estado inicia revisión
El incidente en Washington ocurre luego de que la semana pasada 16 mil personas recibieran órdenes de evacuación en el condado de Orange, en California, luego de que un tanque con químicos volátiles se recalentara.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
A pesar de cantar contra deudores alimenticios, Mariana Ochoa sí colaboraría con Christian Nodal
Economía
Viva Aerobus alerta sobre restricciones de ingreso a México por ébola; medida aplica a viajeros de tres países africanos
Nación
Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado; “recordamos las luchas que hemos librado juntos", dice
Metrópoli
Semovi impulsa campaña de empatía y seguridad vial; buscan fortalecer cultura vial y difundir la Jerarquía de la Movilidad
Sección
Madonna revela que John F. Kennedy Jr. fue “el mejor amante” de su vida y desata polémica
Sección
Alerta por primer caso de gusano barrenador en CDMX: ¿Cómo identificar la infección en humanos y mascotas HOY?
Sección
¿Peligra el Mundial en México? Maestros de la CNTE paralizan la CDMX y amenazan con boicot
Sección
Vacuna contra el ébola Bundibugyo estaría lista antes de terminar 2026, asegura Africa CDC