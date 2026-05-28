Mundo | 28-05-26 | 20:08 | Actualizada | 28-05-26 | 20:08 |

Ocho muertos deja el accidente químico ocurrido el martes en una planta de papel en el noroeste de , según un nuevo balance de las autoridades.

Un enorme tanque que contenía miles de galones de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, una población de 40 mil habitantes en el estado de Washington.

Las autoridades reportaron hasta el miércoles dos muertos y nueve personas desaparecidas.

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Pero este jueves, el jefe del departamento de los , Brad Hanning, detalló que "seis de los nueve individuos" que no habían sido ubicados fueron encontrados sin vida.

Otras nueve personas resultaron heridas.

¿Qué pasó en la empresa Nippon Dynawave Packaging?

El accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno en la madrugada, cuando un tanque de 900 mil galones que contenía una sustancia llamada licor blanco se rompió, informaron las autoridades.

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El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Es utilizada para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.

Nippon Dynawave Packaging es subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group. Produce 8 mil millones de envases individuales por año para abastecer a clientes en , Asia, y otros lugares del mundo.

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El incidente en Washington ocurre luego de que la semana pasada 16 mil personas recibieran órdenes de evacuación en el condado de Orange, en California, luego de que un tanque con químicos volátiles se recalentara.

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