Ocho muertos deja el accidente químico ocurrido el martes en una planta de papel en el noroeste de Estados Unidos, según un nuevo balance de las autoridades.

Un enorme tanque que contenía miles de galones de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, una población de 40 mil habitantes en el estado de Washington.

Las autoridades reportaron hasta el miércoles dos muertos y nueve personas desaparecidas.

Lee también Fuga química en una fábrica de papel deja muertos y heridos en Longview, Washington; autoridades despliegan operativo de emergencia

Pero este jueves, el jefe del departamento de los bomberos, Brad Hanning, detalló que "seis de los nueve individuos" que no habían sido ubicados fueron encontrados sin vida.

Otras nueve personas resultaron heridas.

¿Qué pasó en la empresa Nippon Dynawave Packaging?

El accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno en la madrugada, cuando un tanque de 900 mil galones que contenía una sustancia llamada licor blanco se rompió, informaron las autoridades.

Lee también Gobierno de EU presiona por billete de 250 dólares con el rostro de Trump; secretario del Tesoro presenta el boceto

El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Es utilizada para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.

Nippon Dynawave Packaging es subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group. Produce 8 mil millones de envases individuales por año para abastecer a clientes en América del Norte, Asia, y otros lugares del mundo.

Lee también Cierre de consulados de México en EU traería efectos devastadores, advierten expertos; Departamento de Estado inicia revisión

El incidente en Washington ocurre luego de que la semana pasada 16 mil personas recibieran órdenes de evacuación en el condado de Orange, en California, luego de que un tanque con químicos volátiles se recalentara.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv