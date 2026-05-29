La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las cuatro jóvenes ganadoras de boletos para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en Ciudad de México y para partidos en Guadalajara y Monterrey, no representarán a la Jefa del Ejecutivo ni a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, sino a todo México.

“A las cuatro finalistas, nuestro reconocimiento son orgullo de México, no van a representar a la presidenta o a la Jefa de Gobierno, van a representar a México, y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes no representen. Muchas gracias de verdad, por su esfuerzo, por su disciplina, por el amor a lo que hacen”, destacó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 29 de mayo, la Jefa del Ejecutivo indicó que los videos enviados por todas las participantes de esta dinámica representan esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, amor y entrega por lo que hacen.

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En Palacio Nacional presentan a las Jóvenes ganadoras de los boletos del Mundial 2026 (29/05/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Lo segundo es, en efecto, que el futbol también lo pueden jugar mujeres, que aún ahora es muy distinto, lo que representa el fútbol varonil del fútbol femenil. Decirles a todas las que participaron, Rommel (Pacheco), si te parece, que podamos seguir en contacto con ellas, buscar hacer equipos y que sigan participando en torneos, porque la verdad el esfuerzo es maravilloso”, dijo Sheinbaum Pardo.

En Palacio Nacional y frente a las cuatro ganadoras: Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Quilpa, Veracruz; Brianna Ameli Medina Cortés, de Iztapalapa; Daira Jarzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; y Carla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero; la presidenta se comprometió a presentar resultados de las acciones en el marco del Mundial Social.

“Porque ya queda muy pronto a partir del lunes son 11 días para la inauguración, para que se vea todo lo que hemos venido haciendo en todo el país de todas las secretarías con este gran esfuerzo. Y en efecto, lo que queremos más allá de recibir a millones de visitantes que van a estar en México por el Mundial, que se quede en la gente, que este deporte sea parte de algo social, no solamente el negocio social al fútbol, porque también es un negocio, sino que realmente sea parte de una gran cantera en nuestro país”, señaló la mandataria.

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En Palacio Nacional presentan a las jóvenes ganadoras de los boletos del Mundial 2026 (29/05/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum Pardo indicó que en México hay mucho talento y desea que ese talento llegue a la Selección Nacional Femenil y Varonil en sus distintas categorías. Por lo nuevamente exhortó a los clubes de fútbol a implementar escuelas o “canteras” para formar a más jóvenes en este deporte de forma profesional.

“Que formaran desde abajo, que al jovencito, la niña, el niño que vive en el lugar más apartado de México, pueda ser parte de la Selección, puede ser parte de un equipo de fútbol, que desde abajo llegue quien tiene talento, disciplina, pero que formen parte de esta visualización del deporte como algo social que nos une, que nos convoca, que construye paz todos los días”, expresó.

Pidió a los clubes que se puedan integrar a hombres y mujeres por igual para que sean parte de la historia y el futuro de México. El 15 de mayo pasado, la mandataria también pidió que implementen escuelas de fútbol o “canteras” para niños y niñas y anunció que en una reunión para acordar detalles de la Copa Mundial de Fútbol 2026, planteó este tema a representantes de un equipo y de la Federación Mexicana de Fútbol.

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