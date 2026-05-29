La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo este viernes 29 de mayo su conferencia mañanera más corta, que comenzó a las 07:46 horas y finalizó a las 08:27, lo que suma un total de 41 minutos de presentación en Palacio Nacional.

Ante temas como el caso de Rubén Rocha Moya, el caso Maru Campos-CIA, el blindaje de Morena con regalo-soborno a magistrados o la nueva campaña lanzada por el mandatario Donald Trump contra migrantes, la conferencia fue dedicada a temas relacionados con el Mundial y para anunciar a las jóvenes ganadores de los boletos de la Presidenta y de la jefa de Gobierno para asistir a la inauguración.

El espacio en el Salón también fue usado para una exhibición de dominadas con balones de fútbol y para presentar canciones relacionadas con la Copa FIFA 2026.

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En Palacio Nacional presentan a las Jóvenes ganadoras de los boletos del Mundial 2026 (29/05/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“¡Ya vámonos! ¡Yo digo que ya vámonos, nos quedamos con un ambiente muy hermoso el día de hoy!”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

La mañanera del 29 de abril duró apenas 47 minutos

La mañanera del pasado 29 de abril era considerada la más corta con una duración de 47 minutos, en donde únicamente se permitió tocar el plan de fomento a la industria siderúrgica sin preguntas.

Con decenas de invitados del gabinete federal y representantes comerciales, la mandataria advirtió ese día que sería una conferencia de prensa de corta duración, pues se desarrollaría la firma “histórica” de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

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Tras la participación de funcionarios y empresarios, la Presidenta pidió hacer preguntas solo referentes a la firma.

Después de la participación de unos cuantos reporteros, que preguntaron sobre el acero en México, este acuerdo y la reunión entre gasolineros y la Jefa del Ejecutivo, se llevó a cabo la firma y toma de fotografía oficial. Minutos después, Claudia Sheinbaum expresó a la prensa: “se pueden ir temprano a desayunar”.

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