La senadora Carolina Viggiano Austria recomendó al senador Omar Alejandro López Campos, suplente de Enrique Inzunza Cázarez, que limpie bien su curul.

Desde tribuna, al final de la última sesión del periodo extraordinario, la legisladora priista, viéndolo de frente se dirigió a López Campos, cuyo escaño está en primera fila, para hacerle una sugerencia y arremeter en contra de Inzunza Cázarez.

“Senador, está usted hoy aquí de suplente de un senador presumiblemente narco. Limpie usted esa curul. Está sucia, porque ese senador tenía prácticas muy sucias, muy cochinas. Límpielo bien, porque ese senador ‘chaquetero’ hoy se fue de aquí y no quiso dar la cara. Ese es el tema”.

Minutos más tarde, para cerrar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió una comunicación del senador Enrique Inzunza en la que le informó que después de haber solicitado licencia este jueves, se reincorpora a “sus funciones legislativas” a partir de este mismo viernes 29 de mayo.

apr