Nación | 29-05-26 | 07:28 | Actualizada | 29-05-26 | 07:28 |

La senadora Carolina Viggiano Austria recomendó al senador , suplente de , que limpie bien su curul.

Desde tribuna, al final de la última sesión del periodo extraordinario, la legisladora priista, viéndolo de frente se dirigió a López Campos, cuyo escaño está en primera fila, para hacerle una sugerencia y arremeter en contra de Inzunza Cázarez.

“Senador, está usted hoy aquí de suplente de un senador . Limpie usted esa curul. Está sucia, porque ese senador tenía prácticas muy sucias, muy cochinas. Límpielo bien, porque ese senador ‘chaquetero’ hoy se fue de aquí y no quiso dar la cara. Ese es el tema”.

Minutos más tarde, para cerrar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , informó que recibió una comunicación del senador Enrique Inzunza en la que le informó que después de haber solicitado licencia este jueves, se reincorpora a “sus funciones legislativas” a partir de este mismo viernes 29 de mayo.

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