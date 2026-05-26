El senador Enrique Inzunza compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

A través de X, el legislador de Morena por Sinaloa, dio a conocer que acudió puntualmente a la citación de la Fiscalía, "sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

Reafirmó su disposición de atender cualquier requerimiento, "sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

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"Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos", concluyó.

El pasado 23 de mayo, la FGR anunció que citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esta entidad, y a los 10 funcionarios acusados por dicho Departamento a finales de abril.

Antes, Inzunza reapareció en redes sociales después de casi un mes de ausencia en el Senado de la República, pero no detalló si pedirá licencia a su cargo y si irá al periodo extraordinario de sesiones.

“La verdad. La justicia. La soberanía nacional”, escribió en su cuenta de X.

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