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El empresario Carlos Slim dijo que no le preocupa la baja de calificación realizada la semana pasada por la calificadora Moody’s, al considerar que se trata de una decisión irracional.
En su tradicional conferencia de prensa anual, el presidente vitalicio de Grupo Carso consideró que el país tiene las condiciones para crecer por arriba de 1.5%, en un momento en que hay una buena relación entre empresarios y el gobierno.
Slim destacó el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en el buen manejo de la inflación, al evitar un aumento desmedido en el precio de los combustibles por el encarecimiento del petróleo, a través del IEPS.
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Slim dijo que este año tendrá un plan más agresivo de inversión y este año destinará en el país unos 5 mil millones de dólares.
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