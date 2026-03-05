Después del encuentro que sostuvo este miércoles con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que plantearon 100 mil millones de dólares de inversiones en distintas áreas.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los empresarios están “muy optimistas”.

“Plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años, de empresarios mexicanos en distintas áreas. Fue muy buena reunión, ellos muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico del país”, comentó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al llamado Plan México, encuentro al que asistieron integrantes de la iniciativa privada, entre ellos el empresario Carlos Slim.

“Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”, informó en sus redes sociales.

El encuentro forma parte del mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno federal y el sector empresarial para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la llegada de capitales al país.

Como antecedente, el pasado 3 de diciembre la presidenta sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, donde se abordaron temas económicos y se planteó la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; también asistió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; así como Francisco Cervantes, expresidente del CCE, así como diversos empresarios.

